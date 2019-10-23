23 октября. Mossovetinfo.ru – Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4% сообщил в эфире Первого канала министр финансов России Антон Силуанов.



По словам Силуанова, бюджет составлен таким образом, чтобы рост зарплат был выше роста инфляции. При росте зарплат бюджетников в 5,4%, рост инфляции на следующий год запланирован в районе 3-4%.



Силуанов также отметил, что за последние годы отмечен рост зарплат бюджетников. Бюджет формируется таким образом, чтобы врач получал две средние заработные платы по региону, учитель – среднюю зарплату по региону.