Завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер» Минобороны

12 июля — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы России в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер", говорится в сообщении Минобороны России в Telegram-канале.



Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения.



В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие.



Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.



Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.



Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом.



Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.