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В России     19.05.2022 17:47

Заявления для оформления отсрочки от армии более 8,7 тыс. своих специалистов направили ИТ-компании

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Теги:  ИТ-компании  отсрочка  армия  заявления 

19 мая. Mossovetinfo.ru - В установленном порядке поступили заявки почти от двух тысяч ИТ-компаний для оформления отсрочки от армии более 8,7 тыс. своих специалистов, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Минцифры.

Наиболее представлены регионы Москва (почти 1,7 тыс. человек), Московская область (почти 800 человек), Санкт-Петербург (более 600 человек), средний возраст специалистов, претендующих на отсрочку, – 24 года, стаж работы – около 2 лет.

Молодых людей в возрасте 21-23 лет среди них – более 3, 5 тыс. Из Республика Татарстан (более 350 человек), Новосибирская область (более 300 человек).
Все полученные списки будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После 1 июня призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке.

29 марта ИА Моссовет сообщало, что Председатель правительства РФ Михаил Мишутин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для специалистов российских ИТ-компаний. Отсрочка распространяется на лиц до 27 лет с высшим образованием и стажем работы работают в ИТ-компаниях не менее одного года. Также необходимо, чтобы претенденты на отсрочку окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

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Теги: 
ИТ-компании  отсрочка  армия  заявления 

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