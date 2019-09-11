11 сентября. Mossovetinfo.ru – В России на начало 2019 года проживало 146,781 миллиона человек из них 78,684 миллиона женщин и 68,097 миллиона мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.



Из данных Росстата следует, что пенсионеров (лиц в возрасте от 60 лет и старше) в России проживает более 32 миллионов человек. В то же время молодежи (от 10 до 19 лет) в России вдвое меньше, чем пенсионеров – более 14,7 миллиона человек.



Людей предпенсионного возраста (от 50 до 59 лет) в России насчитывается 19,8 миллиона человек. Молодых людей от 20 до 29 лет - более 17,3 миллиона человек, 40-летних (40-49 лет) - почти 20,3 миллиона человек. Детей в возрасте от 0 до 9 лет – более 18 миллионов.