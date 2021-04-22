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Власть     22.04.2021 13:12

122 иностранцам запретили въезд в Россию после участия в несанкционированных акциях

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Теги:  МВД  иностранцы  въезд  запрет 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — За участие в несанкционированных акциях 122 иностранным гражданам зщапрещен въезд в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрия Сергиенко.

На заседании Общественной палаты Москвы Сергиенко рассказал, что указанным иностранным гражданам въезд в Россию запрещен на 40 лет.

При этом, Сергиенко не уточнил об участии в каких именно несанкционированных акциях идет речь.

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Теги: 
МВД  иностранцы  въезд  запрет 

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