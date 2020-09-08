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Власть     08.09.2020 16:22

12,5 года колонии получил военный историк Андрей Жуков по делу о госизмене

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Теги:  ФСБ  суд  госизмена  Андрей Жуков 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – 8 сентября 2020 года, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя столицы Андрея Жукова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщает горпрокуратура Москвы. Отмечается, что «приговор в законную силу не вступил».
«Установлено, что Жуков в период с ноября 2010 по январь 2012 года, являясь гражданином Российской Федерации, совершил государственную измену, то есть шпионаж - передачу представителю иностранного государства – сведений, составляющих государственную тайну», - говорится в сообщении прокуратуры.

Капитана запаса Андрея Жукова был активным участником военно-исторических интернет-форумов. Од был задержан в июне 2018 года. В период следствия Жуков находился в СИЗО "Лефортово".

Судья 8 сентября огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Прокурор просил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

По данным источника ТАСС, вменяемые экс-офицеру обвинения относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете».

В марте 2017 года Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, которая в марте 2016 года была осуждена Краснодарским краевым судом за госизмену и приговорена к 7 года заключения. Севостиди была осуждена за то, что незадолго до вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году отправила своему грузинскому знакомому смс-сообщение о наличии большого количества российской военной техники недалеко от границ Южной Осетии. Семь лет спустя Севастиди была задержана и осуждена.

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Теги: 
ФСБ  суд  госизмена  Андрей Жуков 

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