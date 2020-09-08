16:22 Власть 12,5 года колонии получил военный историк Андрей Жуков по делу о госизмене
16:19 Другое Кокорин готов дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА
16:12 Город (Москва и область) В обозримом будущем в Москве нельзя отменить отключение горячей воды - власти
14:41 В мире Лукашенко допустил, что «пересидел» на посту президента Белоруссии
14:21 Город (Москва и область) На станции «Каширская» четыре месяца не будут останавливаться поезда, следующие из центра
01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей
10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин
09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов
16:11 Город (Москва и область) Запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД