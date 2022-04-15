 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Власть     15.04.2022 11:29

19,5 млрд рублей выделено авиакомпаниям для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Мишустин  авиакомпании  возврат средств  пассажиры 

15 апреля. Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Распоряжение от 14 апреля 2022 года №876-р о выделении 19,5 млрд рублей для финансовой помощи авиакомпаниям с целевым назначением возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений. Об этом сообщает сайт Правительства России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Мишустин  авиакомпании  возврат средств  пассажиры 

Возврат к списку

Лента новостей

11:29 Власть 19,5 млрд рублей выделено авиакомпаниям для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы

00:16 Происшествия Минобороны: Ракетный крейсер "Москва" затонул во время буксировки

09:25 Происшествия Экипаж ракетного крейсера «Москва» эвакуирован из-за пожара

23:25 В России Заявление МИД России об ответных персональных санкциях в отношении конгрессменов США - список

14:12 В России Кудрин полагает, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru