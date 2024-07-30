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Власть     31.08.2024 12:26

31 августа 1994 года была расформирована группа советских войск в Германии

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Теги:  СССР  Варшавский договор  Россия  НАТО  Германия  Горбачев  Ельцин  войска  вывод 

31 августа — Mossovetinfo.ru — Западная группа советских войск прекратила существование 31 августа 1994 года. Соединения и части были выведены фактически «в чистое поле». Вывод начался в 1991 году. Группировка в Восточной Германии была на тот момент крупнейшим войсковым объединением советских войск, дислоцированным в непосредственной близости от вооруженных сил НАТО, и считалось наиболее боеспособным. Большинство прославленных частей и соединений после возвращения из Германии на территорию России были расформированы.

Фактически с этого времени началось движение НАТО на Восток, многие полагают, что этого бы не произошло, если бы не убрали войска. Также многие политики считают преступлением деяния последнего главы СССР Михаила Горбачева и первого главы России Бориса Ельцина по ликвидации «Варшавского договора» и по выводу советских, российских войск из Европы «в чистое поле» для расформирования, а передовых вооружений – для уничтожения, утилизации. Политической и юридической оценки эти деяния не получили.

После распада СССР указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск. В декабре 1992 года, после совместного заявления президента России Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля о переносе срока окончания вывода войск из Германии с 31 декабря на 31 августа 1994 года график вывода был значительно уплотнен.

Приказом министра обороны РФ от 5 сентября 1994 года Западная группа войск была упразднена с 1 сентября 1994 года.

В ходе вывода вооружений было допущено огромное количество злоупотреблений. Много вооружений оказалось в странах Африки, Азии, восточной Европы и задействовано в вооруженных конфликтах, войнах, продолжающихся и до настоящего времени. Огромное количество брошенного имущества СССР и вооружений осталось в Германии.

Происходящее в 1991 – 1994 годах годах с послевоенной группой войск СССР в Европе в западной прессе называли «великим исходом». На Родину двинулась самая большая группировка советских войск на европейском континенте.

Атмосферу происходящего передает и поведение главы России Бориса Ельцина, который в 1994 году на церемонии вывода российских войск из Германии в Трептов парке выхватил у дирижёра военного оркестра его палочку и начал дирижировать оркестром, а затем на митинге перед многотысячной толпой заявил, что «в войне России с Германией не было ни победителей, ни побежденных».

Позднее, в книге «Президентский марафон» Ельцин объяснил дирижирование оркестром и потасовку с Коржаковым с переживаниями из-за силового разгона Белого дома, хотя между событиями прошло уже почти 11 месяцев.
«Это были тяжелые для меня дни, — написано в мемуарах Ельцина — Со стороны такое поведение могло показаться диким, нелепым. Но я-то знал, чего не знали ни мои помощники, ни журналисты, ни все яростные обличители. Стресс, пережитый в конце 93-го года, во время путча и после него, был настолько сильным, что я до сих пор не понимаю, как организм вышел из него, как справился. Напряжение и усталость искали выхода.
Там, в Берлине, когда вся Европа отмечала вывод наших последних войск, я вдруг почувствовал, что не выдерживаю.
Давила ответственность, давила вся заряженная ожиданием исторического шага атмосфера события. Неожиданно для себя не выдержал. Сорвался… Я помню, что тяжесть отступила после нескольких рюмок. И тогда, в этом состоянии легкости, можно было и оркестром дирижировать».


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Теги: 
СССР  Варшавский договор  Россия  НАТО  Германия  Горбачев  Ельцин  войска  вывод 

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