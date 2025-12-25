534 храма будут работать в Москве на Рождество - власти

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 500 храмов будут работать в Москве на Рождество, посетят их более 1 миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. Ряд улиц перекроют 6 и 7 января в центре Москвы, сообщает Дептранс.



У нас будут работать 534 храма, включая монастыри. Мы ожидаем ориентировочно более миллиона человек, - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько храмов будет работать в Москве на Рождество и какое количество человек посетит их.



С 2012 года в Москве построили 151 храм, а еще 113 полностью отреставрировали. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем информационном канале.

В 2025 году, отметил Собянин, привели в порядок церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря и колокольню в усадьбе Кусково.



В ночь на Рождество, по информации московских властей, 125 маршрутов автобусов и электробусов, а также 18 маршрутов трамваев, включая Московский трамвайный диаметр Т1, будут работать до 3:30, 18 ночных маршрутов — по обычному расписанию.



Ряд улиц перекроют 6 и 7 января в центре Москвы. Это связано с проведением рождественских мероприятий, сообщает Дептранс.

С 16:00 6 января до 03:00 7 января будет закрыт Соймоновский проезд от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной

С 18:00 6 января до 03:00 7 января перекроют улицу Волхонка от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.



7 января православные верующие в России отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в семьях.



7 января Рождество празднуют Русская, Грузинская, Иерусалимская, Польская и Сербская православные церкви, Афонские монастыри в Греции, а также восточнокатолическая церковь и старообрядцы. 25 декабря праздник отмечают Римско-католическая, протестантская и 10 православных церквей (в том числе Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Кипрская и др.).

Разница между датами объясняется разницей между юлианским и григорианским календарями, которых придерживаются разные конфессии.



6 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.

Близость и любовь к Богу, говорится в послании, достигается и подтверждается людьми через следование евангельским заповедям, через терпение и нелицемерную любовь друг к другу, и постоянное участие в таинстве причастия.