19 марта — Mossovetinfo.ru — Более 7 млн человек обратились в органы прокуратуры в 2025 году, благодаря этому были восстановлены экономические и социальные права многих россиян, в том числе участников специальной военной операции. Об этом в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры заявил президент России Владимир Путин.
Многое было сделано органами прокуратуры и для повышения эффективности борьбы с преступностью и коррупцией, для совершенствования механизмов прямой связи с гражданами в ходе личных приемов. В целом в 2025 году в органы прокуратуры обратились свыше 7 миллионов человек - 7 миллионов 700 тысяч, - сказал Путин.
Президент отметил, что в прошлом году прокурорами всех уровней была проведена большая и результативная работа, благодаря своевременно принятым мерам были восстановлены экономические и социальные права значительного числа граждан нашей страны, в том числе участников специальной военной операции.
Путин поручил Генеральной прокуратуре обратить особое внимание на проведение предвыборной кампании в России, - обеспечить безусловное соблюдение закона в ходе предвыборной борьбы и при подведении итогов, чтобы у нас всё соответствовало закону.
Генеральный прокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии поручил до 1 июня военным прокурорам удостовериться, что ушедшие на специальную военную операцию осужденные за коррупцию действительно проходят боевую службу «в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу». По словам Генпрокурора, около тысячи ста осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне специальной военной операции.
Также Гуцан сообщил, что количество террористических и экстремистских преступлений в прошлом 2025 году в России выросло почти на 60%.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что прокуратура под руководством Александра Гуцана продолжит работать эффективно и наступательно. Также в ходе заседания коллегии президент отметил большой опыт Гуцана, назначенного генпрокурором в прошлом году
