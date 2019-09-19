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Власть     19.09.2019 11:32

Алексей Шапошников. Биография

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Теги:  Алексей Шапошников  биография  Мосгордума 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Алексей Шапошников в ходе первого заседания Мосгордумы VII созыва вновь избран председателем московского парламента.

Шапошников ранее был председателем Мосгордумы VI созыва с 2014 по 2019 год. На прошедших выборах в Мосгордуму Шапошников победил в 12 избирательном округе, на выборы он шел как самовыдвиженец.

Биография.

Алексей Шапошников родился в Москве в 1973 году. Закончил среднюю школу с углубленным изучением английского языка. После школы закончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института Минобороны, затем Московскую государственную юридическую академию.

С 1995 года стал заниматься политикой, принимал участие в избирательных компаниях на городском и федеральном уровнях. С 2002 года вступил в «Молодежное единство». С 2003 года работал в секретариате главы аппарата Госдумы.

В 2005 году закончил Академию народного хозяйства при Правительстве России.

С 2007 года — член президиума Московского городского регионального политсовета «Единой России».

В 2009-2010 годах работал ведущим различных программ на телеканале «Столица». В 2010 году стал директором АНО «Молодёжный инновационный центр „Система-Саров“».

В 2012 году был избран муниципальным депутатом района Ростокино. В 2014 году был выбран депутатом Мосгордумы VI созыва от партии «Единая Россия». На первом же заседании столичного парламента был избран спикером Мосгордумы.

В 2019 году был вновь избран депутатом Мосгордумы как самовыдвиженец.


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Теги: 
Алексей Шапошников  биография  Мосгордума 

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