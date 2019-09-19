19 сентября, Mossovetinfo.ru – Алексей Шапошников в ходе первого заседания Мосгордумы VII созыва вновь избран председателем московского парламента.
Шапошников ранее был председателем Мосгордумы VI созыва с 2014 по 2019 год. На прошедших выборах в Мосгордуму Шапошников победил в 12 избирательном округе, на выборы он шел как самовыдвиженец.
Биография.
Алексей Шапошников родился в Москве в 1973 году. Закончил среднюю школу с углубленным изучением английского языка. После школы закончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института Минобороны, затем Московскую государственную юридическую академию.
С 1995 года стал заниматься политикой, принимал участие в избирательных компаниях на городском и федеральном уровнях. С 2002 года вступил в «Молодежное единство». С 2003 года работал в секретариате главы аппарата Госдумы.
В 2005 году закончил Академию народного хозяйства при Правительстве России.
С 2007 года — член президиума Московского городского регионального политсовета «Единой России».
В 2009-2010 годах работал ведущим различных программ на телеканале «Столица». В 2010 году стал директором АНО «Молодёжный инновационный центр „Система-Саров“».
В 2012 году был избран муниципальным депутатом района Ростокино. В 2014 году был выбран депутатом Мосгордумы VI созыва от партии «Единая Россия». На первом же заседании столичного парламента был избран спикером Мосгордумы.
В 2019 году был вновь избран депутатом Мосгордумы как самовыдвиженец.
11:32 Власть Алексей Шапошников. Биография
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
11:22 Город (Москва и область) Строительство Юго-Восточной хорды начнется до конца года
10:43 Происшествия Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО
10:13 Власть Началось первое заседание Мосгордумы VII созыва
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин
12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу