19 сентября, Mossovetinfo.ru – Алексей Шапошников в ходе первого заседания Мосгордумы VII созыва вновь избран председателем московского парламента.



Шапошников ранее был председателем Мосгордумы VI созыва с 2014 по 2019 год. На прошедших выборах в Мосгордуму Шапошников победил в 12 избирательном округе, на выборы он шел как самовыдвиженец.



Биография.



Алексей Шапошников родился в Москве в 1973 году. Закончил среднюю школу с углубленным изучением английского языка. После школы закончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института Минобороны, затем Московскую государственную юридическую академию.



С 1995 года стал заниматься политикой, принимал участие в избирательных компаниях на городском и федеральном уровнях. С 2002 года вступил в «Молодежное единство». С 2003 года работал в секретариате главы аппарата Госдумы.



В 2005 году закончил Академию народного хозяйства при Правительстве России.



С 2007 года — член президиума Московского городского регионального политсовета «Единой России».



В 2009-2010 годах работал ведущим различных программ на телеканале «Столица». В 2010 году стал директором АНО «Молодёжный инновационный центр „Система-Саров“».



В 2012 году был избран муниципальным депутатом района Ростокино. В 2014 году был выбран депутатом Мосгордумы VI созыва от партии «Единая Россия». На первом же заседании столичного парламента был избран спикером Мосгордумы.



В 2019 году был вновь избран депутатом Мосгордумы как самовыдвиженец.