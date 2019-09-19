19 сентября, Mossovetinfo.ru – Алексей Шапошников в ходе первого заседания Мосгордумы VII созыва вновь избран председателем московского парламента. За него проголосовали 28 депутатов, за Елену Шувалову - 11. Шесть бюллетеней были признаны недействительными.
Шапошников был председателем Мосгордумы VI созыва (с 2014 по 2019 год). На прошедших выборах в Мосгордуму Шапошников победил в 12 избирательном округе, на выборы он шел как самовыдвиженец.
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