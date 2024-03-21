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30.07.2024, 11:16
Бастрыкин контролирует уголовное дело о халатности из-за жалоб на мигрантов в Одинцове
30 июля — Mossovetinfo.ru — Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о халатности дол...
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26.04.2024, 09:22
Председатель СК России Бастрыкин провел совещание по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрык...
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21.03.2024, 13:54
Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России
21 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России, в связи с подв...