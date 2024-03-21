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Власть     30.07.2024 11:16

Бастрыкин контролирует уголовное дело о халатности из-за жалоб на мигрантов в Одинцове

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Теги:  Одинцово  мигранты  контроль  жалобы  уголовное дело  халатность  Бастрыкин 

30 июля — Mossovetinfo.ru — Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о халатности должностных лиц, повлекшей нарушения миграционного законодательства в Одинцове Московской области.

«В социальных медиа опубликовано обращение участников и ветеранов боевых действий к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка изложенным доводам», сообщила пресс-служба СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Теги: 
Одинцово  мигранты  контроль  жалобы  уголовное дело  халатность  Бастрыкин 

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