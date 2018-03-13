«Дачная амнистия» продлена еще на два года

13 марта, Mossovetinfo.ru – Федеральный закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года, подписанный в начале марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным, дает возможность осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме– без разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом ИА «Моссовем» сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве. Схема «дачной амнистии» продлена еще на два года.



«Заявления и документы на регистрацию прав можно подать лично в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте», - сообщает Росреестр по Москве.



Для того, чтобы воспользоваться «дачной амнистией» для регистрации индивидуального жилого дома необходима оплата государственной пошлины, наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана жилого дома. В случае если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.



За 12 лет действия «дачной амнистии», которая стартовала в 2006 году, Управление Росреестра по Москве зарегистрировало более 85 тысяч прав в упрощенном порядке.