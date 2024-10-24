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Власть     13.11.2024 13:21

Депутат Гусев просит МВД поддержать инициативу о тревожной кнопке в приложениях такси

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Теги:  такси  безопасность  пассажиры  SOS-кнопка  сервис  приложение  инициатива  Госдума  Гусев  Справедливая Россия 

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев направил обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой поддержать инициативу по размещению в приложениях такси тревожной кнопки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение, которое имеется в распоряжении агентства.

«Прошу вас поддержать инициативу по корректировке федерального закона №580 и дать экспертную оценку нашим предложениям по обеспечению безопасности всех участников легковых перевозок. Убежден, что оборудование приложений «SOS-кнопкой» на главной странице приложения повысит лояльность пассажиров к агрегаторам такси», - говорится в документе.

По словам Гусева, в РФ ухудшается ситуация с безопасностью в сфере пассажирских перевозок в такси. В связи с этим в Госдуме начата подготовка законопроекта о размещении в приложениях такси тревожной кнопки, отметил он. Депутат добавил, что тревожная кнопка должна быть размещена на главном экране приложения. При нажатии кнопки должна начинаться автоматическая запись разговора водителя и пассажира, которая будет отправляться диспетчеру и сохраняться на сервере, подчеркнул он. Кроме того, должна активироваться запись трекинга движения такси и отправляться родственникам, отметил Гусев.

«При поступлении сигнала представитель агрегатора должен связаться с пассажиром или водителем для уточнения деталей, помочь с разрешением конфликта и, при необходимости, оперативно передать информацию в правоохранительные органы», - сказал Гусев.

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Теги: 
такси  безопасность  пассажиры  SOS-кнопка  сервис  приложение  инициатива  Госдума  Гусев  Справедливая Россия 

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