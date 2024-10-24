13 ноября — Mossovetinfo.ru — Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гус...

25 октября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставк...

24 октября — Mossovetinfo.ru — В рамках правительственного часа, который прошёл в Государственной Думе 2...