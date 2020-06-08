8 июня. Mossovetinfo.ru – Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



С 21 марта детские сады работают в режиме свободного посещения. Родители могут приводить детей в дежурные группы численностью до 12 человек.



С графиком снятия ограничений, большинство из которых снимут в Москве до 23 июня, можно ознакомиться здесь.