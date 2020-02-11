12 февраля. Mossovetinfo.ru – Для отслеживания хода выполнения нацпроектов будет создана информационно-аналитическая система, сообщил в ходе заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроекта премьер-министр России Михаил Мишустин.



По словам Мишустина, новая система будет создана для того, чтобы в онлайн-режиме отслеживать ход исполнения нацпроектов на всех уровнях. Система будет интегрировать данные всех задействованных ведомств на всех уровнях.



Кроме того, глава Кабмина подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения графика финансирования нацпроектов.



«Средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает», - заявил Мишустин.