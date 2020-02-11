Другие материалы
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Власть
12.02.2020, 14:41
Для мониторинга реализации нацпроектов создадут информационно-аналитическую систему - Мишустин
12 февраля. Mossovetinfo.ru – Для отслеживания хода выполнения нацпроектов будет создана информационно-аналитическая система, сообщил в ходе заседания президиума президентского совета по стратегиче...
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Власть
11.02.2020, 13:15
В день голосования по поправкам в Конституцию планируют объявить дополнительный выходной - СМИ
11 февраля. Mossovetinfo.ru – Голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который будет объявлен выходным, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации...
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Власть
11.02.2020, 08:22
В Госдуму внесли поправки о расширении программы маткапитала
11 февраля. Mossovetinfo.ru – Поправки в законопроект о маткапитале, предлагающие расширить программу были внесены в Госдуму в понедельник, 10 февраля, сообщается на официальном сайте партии «Едина...