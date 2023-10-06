До 1 января 2025 года продлен переходный период для введения нового порядка регистрации на сайтах

30 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы 30 ноября приняли в третьем чтении закон, который дает российским цифровым платформам больше времени на приведение своих систем авторизации в соответствие с действующим законодательством, продлив до 1 января 2025 года переходный период для введения нового порядка регистрации на сайтах. Федеральный закон О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будет направлен в Совет Федерации.



««Яндекс» и «Озон» обязуются в течение 2024 года привести свои системы авторизации в соответствие с законом и запустить их к 2025 году. «Решение о переходном периоде было принято не ради цифровых компаний, а ради пользователей. Если сейчас не принять законопроект, то людям будет неудобно пользоваться многими сервисами», — отметил соавтор поправок — заместитель Председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, чьи слова приводит официальный сайт Госдумы.



Летом Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает делать авторизацию в Рунете несколькими способами: через мобильный телефон, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иной сервис авторизации, который находится полностью или более чем на 50 % под контролем России, напоминает сайт Госдумы.



«Однако после консультации и обсуждения вопроса с представителями рынка выяснилось, что не все цифровые платформы смогут подготовиться и соблюдать этот закон с 1 декабря. Требуется время для приведения своей организационной структуры в соответствие», — подчеркнул депутат Горелкин.



ТЕКСТ принятого Госдумой 30 ноября 2023 года закона:

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»



Принят Государственной Думой 30 ноября 2023 года



Статья 1



Внести в пункт 1 части 10 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2019, № 49, ст. 6986; 2021, № 11, ст. 1704; 2023, № 32, ст. 6138) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) с использованием абонентского номера оператора подвижной радиотелефонной связи;».



Статья 2



1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. До 1 января 2025 года владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, являющийся российским юридическим лицом или гражданином Российской Федерации и осуществляющий свою деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, в случае, если доступ к информации, размещенной на его сайте и (или) странице сайта в сети «Интернет», и (или) в его информационной системе, и (или) программе для электронных вычислительных машин, предоставляется пользователям, прошедшим авторизацию (далее – владелец информационного ресурса), может проводить ее в отношении пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, наряду со способами, предусмотренными частью 10 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в редакции настоящего Федерального закона), также с использованием информационной системы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», и (или) информационных систем, и (или) программ для электронных вычислительных машин и соответствующей требованиям о защите информации, установленным статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», владельцем которой является одно из следующих лиц:

1) владелец информационного ресурса;

2) российское юридическое лицо, находящееся под контролем владельца информационного ресурса;

3) российское юридическое лицо, под контролем которого находится владелец информационного ресурса;

4) российское юридическое лицо, находящееся под контролем того же юридического лица, что и владелец информационного ресурса;

5) российское юридическое лицо, находящееся под контролем юридического лица, участником (одним из участников) которого является международный фонд, созданный в соответствии со статьями 121 и 122 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»;

6) российское хозяйственное общество, признанное экономически значимой организацией в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», или его дочернее общество.

3. Под контролем в случаях, предусмотренных пунктами 2 – 5

части 2 настоящей статьи, понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом, в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного российского юридического лица.



Президент

Российской Федерации В.Путин».







