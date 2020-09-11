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Власть     11.09.2020 14:57

Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда

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Теги:  Мосгорсуд  Ольга Егорова  отставка  судьи 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - Глава Мосгорсуда подала заявление в Высшую квалификационную коллегию судей о прекращении своих полномочий с 23 октября, сообщается на официальном сайте коллегии.

Сообщается, что заявление о прекращении полномочий Егоровой в качестве судьи и председателя Мосгорсуда будет рассмотрено 22 сентября.

Срок полномочий Егоровой истекал в конце текущего года, однако она еще в августе отказалась претендовать на переназначение.

Ранее ВККС одобрила кандидатуру руководителя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда, что дает президенту России право назначить его на эту должность.


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Теги: 
Мосгорсуд  Ольга Егорова  отставка  судьи 

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