11 сентября. Mossovetinfo.ru - Глава Мосгорсуда подала заявление в Высшую квалификационную коллегию судей о прекращении своих полномочий с 23 октября, сообщается на официальном сайте коллегии.



Сообщается, что заявление о прекращении полномочий Егоровой в качестве судьи и председателя Мосгорсуда будет рассмотрено 22 сентября.



Срок полномочий Егоровой истекал в конце текущего года, однако она еще в августе отказалась претендовать на переназначение.



Ранее ВККС одобрила кандидатуру руководителя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда, что дает президенту России право назначить его на эту должность.