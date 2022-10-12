ФАС предписала оператору связи «МТС» снизить тарифы

12 октября, Mossovetinfo.ru - Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрела антимонопольное дело в отношении ПАО «МТС» и сегодня "признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", - сообщает пресс-служба ФАС.



"Служба (ФАС - ред.) выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня".



Сообщается, что "общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%" и "при этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил".