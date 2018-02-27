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Власть     27.02.2018 09:08

ФАС: реклама КидБург оказывала давление на родителей

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Теги:  ФАС; незаконная реклама; Закон о рекламе; КидБург 

27 февраля /Mossovetinfo.ru/.  Московское УФАС России признало в действиях ООО «Кидбург» нарушение статьи 6 Закона о рекламе и признало незаконной рекламу, содержащую изображения детей и утверждение «Мама! Я не могу это пропустить! Настоящие каникулы в Кидбурге». Об этом сообщает московское УФАС.

Факт размещения данной рекламы ООО «Кидбург» на рекламных конструкциях ООО «Гэллэри Сервис» был выявлен в ходе плановой проверки ООО «Гэллэри Сервис», проведенной Управлением в 2017 году.

ФАС напоминает, что в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускается побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей приобрести рекламируемый товар или услугу.

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Теги: 
ФАС; незаконная реклама; Закон о рекламе; КидБург 

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