ФАС: реклама КидБург оказывала давление на родителей

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Московское УФАС России признало в действиях ООО «Кидбург» нарушение статьи 6 Закона о рекламе и признало незаконной рекламу, содержащую изображения детей и утверждение «Мама! Я не могу это пропустить! Настоящие каникулы в Кидбурге». Об этом сообщает московское УФАС.



Факт размещения данной рекламы ООО «Кидбург» на рекламных конструкциях ООО «Гэллэри Сервис» был выявлен в ходе плановой проверки ООО «Гэллэри Сервис», проведенной Управлением в 2017 году.



ФАС напоминает, что в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускается побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей приобрести рекламируемый товар или услугу.