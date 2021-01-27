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Власть     27.01.2021 15:08

ФСО заявило об отсутствии охраняемых объектов в районе Геленджика

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Теги:  ФСО  ФСБ  Геленджик  бесполетная зона  комментарии 

27 января. Mossovetinfo.ru – В районе Геленджика нет объектов, которые охраняются Федеральной службой охраны, об этом ведомство сообщило в ответе на вопрос РБК.

Также в ответе указано, что в Геленджике и на территории близлежащих к нему районов ФСО не вводила никаких ограничений.

В свою очередь в Федеральной службе безопасности подтвердили, что в районе Геленджика летом 2020 года была введена бесполетная зона, однако данное решение в ФСБ объяснили возросшей разведывательной активностью соседних стран, в том числе стран, входящих в блок НАТО. Бесполетная зона была введена в интересах пограничной безопасности.

Кроме того, в ФСБ отметили, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, также в этом районе нет объектов, подведомственных службе. В акватории Геленджика пограничный режим был установлен приказом 2007 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о бесполетной зоне в районе Геленджика и охране дворца в Геленджике (в районе мыса Идокопас) сообщил, что эти вопросы перенаправлены в ФСО.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами российских ВУЗов заявил, что дворец в районе мыса Идокопас никогда не принадлежал и не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его родственников.

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Карта места

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Теги: 
ФСО  ФСБ  Геленджик  бесполетная зона  комментарии 

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