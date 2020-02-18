Другие материалы
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Власть
19.02.2020, 12:49
ГД приняла во втором чтении законопроект о расширении программы маткапитала на первого ребенка
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Государственная дума на своем заседании в среду, 19 февраля, приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского капитала на первого ребенка. ...
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Власть
18.02.2020, 21:29
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
18 февраля. Mossovetinfo.ru – Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля. Сурков работал помо...
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Власть
18.02.2020, 15:51
ЕР до конца недели внесет в Госдуму законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
18 февраля. Mossovetinfo.ru – Фракция «Единой России» планирует до конца недели внести в Госдуму законопроект об отмене банковской комиссии при уплате взносов ЖКХ, сообщил журналистам глава фракции...