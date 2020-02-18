19 февраля. Mossovetinfo.ru – Государственная дума на своем заседании в среду, 19 февраля, приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского капитала на первого ребенка.



Согласно законопроекту, размер материнского капитала за первого ребенка будет такой же, как сейчас выплачивают за рождение второго ребенка - 466 тысяч 617 рублей. При этом, материнский капитал за второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей – до 616 617 рублей.



Кроме того, решение о выдаче сертификата на материнский капитал теперь будет приниматься за 15 дней, а не за месяц, как было ранее. Сама программа материнского капитала, согласно законопроекту, продлевается до 2026 года.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот закон очень ждут люди и необходимо как можно скорее обеспечить законодательное решение этого вопроса, так как законопроект должен коснуться семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.



С предложением о расширении программы материнского капитала президент России Владимир Путин выступил 15 января 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.