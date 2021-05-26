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Власть     26.05.2021 11:43

ГД приняла закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

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Теги:  Госдума  законы  экстремизм  выборы  запрет 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 26 мая, приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, принимать участие в выборах.

Запрет распространяется на выборы всех уровнях. Учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут избираться в течение 5 лет с момента запрета организации. Рядовые члены - в течение 3 лет.

Устанавливать причастность к экстремистской организации будет суд. Причастностью будут считаться заявления в поддержку организации или ее отдельных мероприятий (в том числе заявления в интернете), перечисление денег организации или на проведение отельных ее мероприятий, а также организационная, консультативная или любая другая помощь организации или проведению конкретного ее мероприятия.

При этом, новый закон не будет распространятся на действия, совершенные до того, как организация была признана экстремистской, на тех, кто не мог знать о том, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также а тех, чья помощь экстремистской организации не была связана с экстремизмом.

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Теги: 
Госдума  законы  экстремизм  выборы  запрет 

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