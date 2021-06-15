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Власть     15.06.2021 10:15

ГД сняла с повестки вопрос о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь

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Теги:  Госдума  законопроекты  прививки  коронавирус  COVID-19 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума сняла с повестки дня вопрос о включении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок, сообщил журналистам лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», - приводит слова Жириновского РИА Новости.

В первом чтении законопроект о внесении в национальный календарь вакцинации прививки от коронавируса был принят Госдумой 8 июня.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  прививки  коронавирус  COVID-19 

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