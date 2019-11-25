25 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.



«Российский экологический оператор» был создан указом президента России Владимира Путина от 14 января 2019 года. Компания была создана для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. РЭО должен принимать участие в разработке государственных программ по утилизации и переработке мусора, проектов и нормативов в этой области, а также заключать договора на переработку мусора с региональными властями, и проводить экспертизу схем утилизации и переработки мусора в регионах. Кроме того, РЭО должен финансировать строительство объектов по утилизации и переработке мусора.



Буцаев был назначен генеральным директором «Российского экологического оператора» в феврале 2019 года. О причинах досрочного прекращения его полномочий не сообщается.