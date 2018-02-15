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Власть     15.02.2018 15:38

Генпрокурор: за 10 лет уровень подростковой преступности снизился в 3 раза

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Теги:  Чайка  генпрокурор  прокуратура  коллегия  итоги  Путин 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая 15 февраля 2018 года,в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на расширенном заседание коллегии сообщил о «кратном снижении подростковой преступности».

«В основе государственной политики нашей страны лежит фундаментальная задача охраны семьи, материнства и детства.
За последние годы произошли заметные изменения в вопросах материальной поддержки семей. Сократилось число сирот, растет количество усыновленных российскими семьями. Создаются комфортные условия для обучения детей с ограничениями по здоровью.
Считаю, что многие позитивные перемены происходят благодаря и нашей работе. А главный результат деятельности всех государственных органов в данной сфере вижу в кратном снижении подростковой преступности (со 139 тыс. в 2007 г. до 45 тыс. в 2017 г.).», - сказал Ю.Чайка.

В расширенном заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2018 году принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Теги: 
Чайка  генпрокурор  прокуратура  коллегия  итоги  Путин 

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