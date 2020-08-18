18 августа. Mossovetinfo.ru – Министр энергетики Росси Александр Новак заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.
По словам премьер-министра, Новак прилетел на Дальний Восток, чтобы сопровождать главу Кабмина в его рабочей поездке, однако из-за заражения улетел в Москву.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились несколько журналистов, которые освещали рабочую поездку Мишустина по дальневосточным регионам. Они также отправлены в Москву.
Сам Мишустин переболел коронавирусом в начале мая. Кроме того, коронавирусом переболели глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
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