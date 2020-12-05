5 декабря. Mossovetinfo.ru – Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавируса формируется 42 дня. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», - сказала Голикова.



В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. На данный момент сделать прививку могут горожане из группы риска: сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.