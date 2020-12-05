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Власть     05.12.2020 14:40

Голикова: полноценный иммунный ответ на вакцину от COVID-19 формируется 42 дня

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Теги:  Татьяна Голикова  Голикова  коронавирус  COVID-19 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавируса формируется 42 дня. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», - сказала Голикова.

В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. На данный момент сделать прививку могут горожане из группы риска: сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.


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Теги: 
Татьяна Голикова  Голикова  коронавирус  COVID-19 

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