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30.09.2021, 18:22
Голикова заявило о наступлении сложного периода из-за роста заболеваемости COVID-19
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе своего обращения к членам Совета по вопросам попе...
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Власть
30.09.2021, 13:45
Песков назвал уровень вакцинации в России недостаточным
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации от ко...
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Власть
30.09.2021, 11:46
Счетная палата предложила расширить варианты использования маткапитала
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Счетная палата предложила снять ограничения по срокам использования материнского кап...