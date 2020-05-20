20 мая. Mossovetinfo.ru – В администрации президента рассматривают возможность проведения в один день голосования по поправкам в Конституцию и Парада Победы, сообщает РБК со ссылкой на источники.



Голосование и парад планируется провести в среду, 24 июня. При этом, окончательного решения пока не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Помимо 24 июня рассматриваются и другие возможные даты проведения Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию.



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом, оно было перенесено на неопределенный срок.



Кроме того, в середине апреля президент России Владимир Путин отложил проведение праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, в связи с распространением коронавируса.