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Власть
24.01.2020, 16:51
Голосование россиян по поправкам в конституцию не будет формальностью - Песков
24 января. Mossovetinfo.ru – Всенародное голосование россиян по поправкам в конституцию не будет простой формальностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков отмети...
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Власть
24.01.2020, 14:14
Законопроект о повышении студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума внесен в Госдуму
24 января. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до уро...
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Власть
24.01.2020, 10:17
Путин назначил Мединского и Орешкина своими советниками, а Козака - замруководителя АП
24 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина своими помощниками, соответствующие у...