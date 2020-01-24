Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     24.01.2020 16:51

Голосование россиян по поправкам в конституцию не будет формальностью - Песков

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Конституция  поправки  голосование  Дмитрий Песков 

24 января. Mossovetinfo.ru – Всенародное голосование россиян по поправкам в конституцию не будет простой формальностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что юридически такое голосование не нужно, но именно президент настоял на его проведении. И если граждане России сочтут, что в поправках нет необходимости, то «так и произойдет».

Песков также сообщил, что в настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования и определяются сроки его проведения.

15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. При этом, президент России заявил, что считает необходимым провести всенародное голосование, на которое должны быть вынесены все предложенные поправки Законопроект о внесении поправок в конституцию Путин вынес на рассмотрение Госдумы 20 января. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Конституция  поправки  голосование  Дмитрий Песков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:14 Город (Москва и область) Москвичи могут получить 5 тысяч рублей за видезапись о неправильном вывозе мусора

16:51 Власть Голосование россиян по поправкам в конституцию не будет формальностью - Песков

15:14 Город (Москва и область) В 2020 году в Москве начнут строительство 26 станций метро

14:36 Город (Москва и область) Более 60 домов по реновации планируется ввести в строй до конца 2020 года

14:14 Власть Законопроект о повышении студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума внесен в Госдуму

Актуальные материалы

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

20:06 Другое Марат Хуснуллин. Биография

20:05 Власть Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером РФ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru