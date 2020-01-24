24 января. Mossovetinfo.ru – Всенародное голосование россиян по поправкам в конституцию не будет простой формальностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Песков отметил, что юридически такое голосование не нужно, но именно президент настоял на его проведении. И если граждане России сочтут, что в поправках нет необходимости, то «так и произойдет».



Песков также сообщил, что в настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования и определяются сроки его проведения.



15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. При этом, президент России заявил, что считает необходимым провести всенародное голосование, на которое должны быть вынесены все предложенные поправки Законопроект о внесении поправок в конституцию Путин вынес на рассмотрение Госдумы 20 января. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении.