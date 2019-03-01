Горячую линию по кори с 4 по 18 марта организовал Роспотребнадзор

1 марта. Mossovetinfo.ru - Всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики кори с 4 по 18 марта организовал Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.



«В связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики кори, а также значительным количеством случаев кори в мире, с 4 по 18 марта Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики кори», - отмечается в сообщении.



Телефон информационно-справочной линии Роспотребнадзора: 8-800-100-00-04.



По телефонам "горячих линий" и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим.