16 января. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За проголосовали 383 депутата, против - ноль, ...

16 января. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте Кремля опубликован состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рабочую группу вошли 75 человек: ...