Другие материалы
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Власть
16.01.2020, 15:37
Михаил Мишустин. Биография
16 января. Mossovetinfo.ru – Госдума 16 января дала согласие на назначение Михаила Мишустина главой правительства России. Михаил Мишустин. Биография. Михаил Владимирович...
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Власть
16.01.2020, 15:32
Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина главой правительства РФ
16 января. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За проголосовали 383 депутата, против - ноль, ...
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Власть
16.01.2020, 09:13
Состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
16 января. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте Кремля опубликован состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рабочую группу вошли 75 человек: ...