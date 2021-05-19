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Власть     19.05.2021 11:12

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

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Теги:  Госдума  договор по открытому небу  денонсация 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 19 мая, единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.

Законопроект о денонсации договора был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Договор по открытому небу был заключен в январе 2002 года и позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и различных мероприятиях с помощью полетов авиации.

Однако в 2020 году США запустили процедуру выхода из договора, которая была завершена в ноябре.

Российский МИД заявил, что действия США, их выход из Договора по открытому небу, существенно нарушили баланс интересов других государств. В результате в январе было объявлено, что Россия также выходит из договора.


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Теги: 
Госдума  договор по открытому небу  денонсация 

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