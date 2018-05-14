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Власть     17.05.2018, 12:13

Госдума досрочно освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

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Теги:  Татьяна Голикова  Госдума  Счетная палата  Алексей Кудрин  депутаты 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы досрочно освободили Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.

Соответствующее представление в Госдуму было внесено президентом России Владимиром Путиным в связи с тем, что Голиковой предложена должность вице-премьера в новом правительстве.

Депутаты поблагодарили Голикову за работу и поддержали ее аплодисментами.

Сегодня же думские фракции представят свои кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Ранее стало известно, что «Единая Россия» выдвинет на этот пост экс-министра финансов Алексея Кудрина, а «Справедливая Россия» - главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Свои кандидатуры планируют выдвинуть также фракции КПРФ и ЛДПР.

По закону депутаты обязаны предложить президенту три кандидатуры, из которых глава государства выбирает одну и «возвращает» ее на утверждение в Думу. При этом, президент может выдвинуть и собственного кандидата. Председатель Счетной палаты выбирается сроком на 6 лет.


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Теги: 
Татьяна Голикова  Госдума  Счетная палата  Алексей Кудрин  депутаты 

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