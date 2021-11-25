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Власть     25.11.2021 15:38

Госдума лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

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Теги:  Валерий Рашкин  Рашкин  Госдума 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Государственная Дума на заседании в четверг дала согласие на лишение депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской нерикосновенности. За проголосов 341 депутат, против - 55, двое воздержались.

В конце октября после задержания Рашкина в лесу с тушей лося, в Саратовской области было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, сообщалось на сайте ГУ МВД по Саратовской области.

В конце октября после задержания Рашкина в Саратовской области с тушей лося было возбуждено уголовное дело. По словам Рашкина, он обнаружил в «практически разделанного» лося. Он отметил, что вместе с другом загрузил в тушу лося в багажник для того, чтобы отвезти в полицию. По дороге их остановили сотрудники полиции.

17 ноября в Госдуму поступило представление генерального прокурора РФ о лишении неприкосновенности Рашкина. 

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Теги: 
Валерий Рашкин  Рашкин  Госдума 

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