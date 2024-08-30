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05.09.2024, 12:53
Госдума может ужесточить закон об иноагентах в осеннюю сессию
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Госдума может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию и исключить возможн...
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Власть
31.08.2024, 12:26
31 августа 1994 года была расформирована группа советских войск в Германии
31 августа — Mossovetinfo.ru — Западная группа советских войск прекратила существование 31 августа 1994 года. Соединен...
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Власть
30.08.2024, 10:14
Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного
30 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении орденом Святого апостол...