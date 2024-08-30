Госдума может ужесточить закон об иноагентах в осеннюю сессию

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Госдума может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию и исключить возможность ухода юридических лиц, а также медиаресурсов, включая Telegram-каналы, от необходимости исполнять обязанности иноагентов при смене названия. Возможность «донастройки» закона обозначил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.



«Может просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было. Правоприменение подсказывает, что необходимость в этом есть», — заявил депутат.



3 сентября министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии Минюста заявил, что переименование Telegram-каналов, признанных иностранными агентами, не отменит обязанности, связанные с маркировкой такого паблика.

