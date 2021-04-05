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Власть     06.04.2021 12:17

Госдума намерена ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

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Теги:  Госдума  законопроекты  Вячеслав Володин  Володин  пьяное вождение  наказания 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — В ходе весенней сессии Госдума намерена в приоритетном порядке рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде, сообщил в своем telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Комментируя аварию с участием пяти автомобилей, случившуюся на прошлой неделе на Садовом кольце, Володин отметил, что существующие наказание за вождение в нетрезвом виде недостаточны.

Володин подчеркнул, что ряд водителей не пугают штрафы, какими бы высокими они не были, поэтому необходимо продумать и дополнительные меры, которые сделают законодательство более эффективным.

1 апреля в районе Смоленской площади произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Женщина, которая находилась за рулем одного из автомобилей, попала в реанимацию. Авария произошла в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

По данным департамента транспорта, автомобиль, который спровоцировал аварию, с начала года совершил более 400 нарушений скоростного режима. При этом, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам, штрафы водителю не были выписаны.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  Вячеслав Володин  Володин  пьяное вождение  наказания 

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