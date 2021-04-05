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Власть
06.04.2021, 12:17
Госдума намерена ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде
6 апреля. Mossovetinfo.ru — В ходе весенней сессии Госдума намерена в приоритетном порядке рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде, сообщил в своем telegram-кана...
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Власть
05.04.2021, 19:39
Путин подписал закон о «гаражной амнистии»
5 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии, закон опубликован на официальном портале правовой информации. Закон позволяет миллионам россиян оф...
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Власть
05.04.2021, 17:06
Путин подписал закон позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента
5 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента, закон опубликован на официальном портале правовой информации. ...