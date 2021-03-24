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Власть     24.03.2021 12:03

Госдума одобрила гаражную амнистию

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Теги:  Госдума  законы  гаражная амнистия 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 23 марта, приняла в третьем окончательном чтении закон о гаражной амнистии.

Новый закон затронет миллионы россиян, которые ранее не могли оформить в собственность свои гаражи.

Теперь оформить в собственность можно гаражи, которые построены до 2004 года. При этом, оформить в собственность можно будет как капитальные гаражи, так и некапитальные, но находящиеся на земле, которая была передана гаражному кооперативу под строительство гаражей. Гаражи не должны иметь жилой надстройки или использоваться в предпринимательских целях.

Не попадают под амнистию ракушки, гаражи, построенные на садовых участках и во дворах частных домов, гаражи в офисных комплексах и подземные гаражи в многоквартирных домах.

Оформить гаражи в собственность можно до 1 сентября 2026 года. Все это время будет действовать упрощенный порядок оформления в собственность земли под гаражами и их самих. Для оформления в собственность гаража достаточно будет подать всего одно заявление. Подать его можно будет в МФЦ, причем бесплатно, без уплаты госпошлины.

Гаражная амнистия в России начнется с 1 сентября 2021 года.

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Теги: 
Госдума  законы  гаражная амнистия 

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