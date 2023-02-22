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Власть     22.02.2023 14:28

Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

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Теги:  Россия  США  ядерное оружие  закон  Госдума  приостановление 

22 февраля, Mossovetinfo.ru - Государственная Дума на пленарном заседании единогласно приняла закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» заключенного в Праге 8 апреля 2010 года.

Накануне законопроект был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

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Теги: 
Россия  США  ядерное оружие  закон  Госдума  приостановление 

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