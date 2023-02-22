Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

22 февраля, Mossovetinfo.ru - Государственная Дума на пленарном заседании единогласно приняла закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» заключенного в Праге 8 апреля 2010 года.



Накануне законопроект был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ.



Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.