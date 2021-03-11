Госдума одобрила в первом чтении условия освобождения от наказания за коррупцию

11 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума в первом чтении приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уголовное ответственности за нечаянную коррупцию.



Законопроект предполагает освобождение чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, произошедшее по независящим от них причинам.



Новый законопроект в случае принятия будет распространяться на государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, сенаторов, судей, прокуроров, сотрудников МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военных, таможенников, сотрудников Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послов и членов избиркомов.



Признать обстоятельства, приведшие к нарушению антикоррупционных законов, независящими от воли чиновника, должна будет специальная комиссия. При этом, регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события, «а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица» не могут быть признаны независящими от человека.