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Власть     11.03.2021 17:48

Госдума одобрила в первом чтении условия освобождения от наказания за коррупцию

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Теги:  Госдума  законопроекты  коррупция 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума в первом чтении приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уголовное ответственности за нечаянную коррупцию.

Законопроект предполагает освобождение чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, произошедшее по независящим от них причинам.

Новый законопроект в случае принятия будет распространяться на государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, сенаторов, судей, прокуроров, сотрудников МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военных, таможенников, сотрудников Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послов и членов избиркомов.

Признать обстоятельства, приведшие к нарушению антикоррупционных законов, независящими от воли чиновника, должна будет специальная комиссия. При этом, регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события, «а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица» не могут быть признаны независящими от человека.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  коррупция 

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