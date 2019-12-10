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Власть     10.12.2019 14:45

Госдума отменила «банковский роуминг»

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Теги:  Госдума  законы  банки  банковские переводы  комиссия 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.

Ранее о недопустимости «банковского роуминга» при внутрибанковских переводах заявили Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Минфин. В октябре их позицию поддержал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Закон был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России.


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Теги: 
Госдума  законы  банки  банковские переводы  комиссия 

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