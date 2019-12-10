10 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ранее о недопустимости «банковского роуминга» при внутрибанковских переводах заявили Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Минфин. В октябре их позицию поддержал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Закон был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России.
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