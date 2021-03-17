Госдума поддержала протокольное поручение депутата «Справедливой России» о компенсации затрат на реабилитацию, переболевших коронавирусом

17 марта. Mossovetinfo.ru - 17 марта Госдума поддержала проект протокольного поручения, касающийся компенсации затрат на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение гражданам, переболевшим коронавирусом в тяжелой форме. Проект внесен заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, первым заместителем председателя Комитета ГД по контролю и Регламенту Олегом Ниловым.



Комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поручено запросить информацию в Правительстве РФ информацию, призванную обеспечить возвращение от 50% стоимости комплекса услуг по медицинской реабилитации, либо санаторно-курортного лечения, оплаченных гражданами, переболевшими в тяжелой форме коронавирусом.