27 октября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 27 октября, приняла новый закон о правительстве, который заменит предыдущий закон, принятый в 1997 году.
Новый закон был внесен на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным, в рамках реализации внесенных изменений в Конституцию.
Закон увеличивает роль Госдумы по формированию правительства. Теперь президент будет назначать премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Исключение касается глав ведомств силового бока - они назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.
В случае отставки главы правительства, его освобождения от должности или отклонения кандидатуры Госдумой, президент обязан в недельный срок внести в Госдуму представление по новому главе правительства. После утверждения Госдумой, премьер-министр представляет в нижнюю палату парламента кандидатуры своих вице-премьеров и федеральных министров. Госдума должна рассмотреть предложенные кандидатуры и проголосовать за их утверждение или не утверждение в течение недели.
Если Госдума три раза отклонит кандидатуру премьер-министра, президент может назначить его самостоятельно, без утверждения нижней палатой парламента. При этом у президента появляется право распустить Думу. Также право на роспуск Думы у президента появляется если нижняя палата парламента отклоняет предложенные кандидатуры вице-премьеров и министров и в правительстве более 1/3 должностей остаются вакантными (без учета силового блока).
Кроме того, новый закон дает право президенту отправить в отставку любого из членов Кабмина, не распуская все правительство целиком.
Помимо этого, новый закон определяет перечень полномочий правительства, и вводит запреты и ограничения, налагаемые на членов правительства согласно внесенным в Конституцию изменениям.
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