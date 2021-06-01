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Власть     01.06.2021 12:53

Госдума приняла поправки о бесплатном подключении к газу

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Теги:  Госдума  законы  поправки  газификация  подключение 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 1 июня, приняла в третьем окончательном чтении поправки о бесплатном подключении населения к газу.

Согласно принятым поправкам, доведение газа до участков домохозяйств будет осуществляться без привлечения средств граждан, за счет организаций газоснабжения. А сам процесс подключения «будет максимально удобным и простым для людей».

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил довести газ до участков граждан в газифицированных поселках без финансирования с их стороны. Поручение необходимо исполнить в 2021-2022 годах.

В апреле вице-премьер Александр Новак сообщил, что Кабмин подготовил поправки в закон о газификации, которые снимут с потребителей расходы по подключению домов к газу

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Теги: 
Госдума  законы  поправки  газификация  подключение 

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