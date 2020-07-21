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Власть     21.07.2020 16:53

Госдума приняла в I чтении законопроект об удаленной работе

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Теги:  Госдума  законопроекты  удаленная работа 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 21 июля, приняла в I чтении законопроект об удаленной работе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Согласно законопроекту, в Трудовом кодексе будут определены три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Сформулированы нормы, которые касаются рабочего времени сотрудников, работающих на «удаленке». Кроме того, законопроект устанавливает нормы, касающиеся подписания трудовых договоров, касающихся удаленной работы.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  удаленная работа 

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