21 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 21 июля, приняла в I чтении законопроект об удаленной работе.



Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.



Согласно законопроекту, в Трудовом кодексе будут определены три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.



Сформулированы нормы, которые касаются рабочего времени сотрудников, работающих на «удаленке». Кроме того, законопроект устанавливает нормы, касающиеся подписания трудовых договоров, касающихся удаленной работы.