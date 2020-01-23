23 января. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 20 января. С предложением внести ряд изменений в российскою конституцию Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию.
За предложенный законопроект депутаты проголосовали единогласно: «за» - 432 голоса, «против» - ноль, воздержались – ноль.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что во втором чтении депутаты могут рассмотреть законопроект 11 февраля.
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