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Власть     23.01.2020 12:15

Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

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Теги:  Госдума  законопроекты  Конституция  поправки 

23 января. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 20 января. С предложением внести ряд изменений в российскою конституцию Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию.

За предложенный законопроект депутаты проголосовали единогласно: «за» - 432 голоса, «против» - ноль, воздержались – ноль.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что во втором чтении депутаты могут рассмотреть законопроект 11 февраля.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  Конституция  поправки 

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