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Власть     24.10.2019 16:52

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года

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Теги:  Госдума  законопроекты  МРОТ 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 24 октября, приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2020 года Минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года МРОТ должен составить 12 130 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 11 280 рублей. Таким образом МРОТ вырастет на 850 рублей или на 7,5%.

В результате повышения МРОТ на повышение зарплат бюджетников потребуется выделить из 20,9 миллиарда рублей, из которых на повышение зарплат федеральных служащих пойдет 5,8 миллиарда рублей, а на повышение зарплат сотрудникам региональных и муниципальных учреждений – 15,1 миллиарда.

Показатель МРОТ влияет на размеры социальных выплат (пособия по безработице, социальные пособия и так далее) и размеры налогов. При этом регионам дано право устанавливать размер МРОТ выше того, который принят на федеральном уровне.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  МРОТ 

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