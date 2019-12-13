13 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в пятницу, 13 декабря, приняла в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей.
Законопроект предполагает создание на стадионах специальных зон, где болельщики смогут покупать и употреблять пиво во время матчей.
Законопроект не предусматривает употребления пива на трибунах стадиона.
При этом продажа пива будет разрешена только на взрослых соревнованиях, на детско-юношеских турнирах пиво продавать не будут.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым. Ранее законопроект получил положительную оценку правительства, также его поддержали Российский футбольный союз, Российская премьер-лига и Министерство спорта. Против законопроекта выступило Министерство здравоохранения России.
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