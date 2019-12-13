13 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в пятницу, 13 декабря, приняла в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей.



Законопроект предполагает создание на стадионах специальных зон, где болельщики смогут покупать и употреблять пиво во время матчей.

Законопроект не предусматривает употребления пива на трибунах стадиона.



При этом продажа пива будет разрешена только на взрослых соревнованиях, на детско-юношеских турнирах пиво продавать не будут.



Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым. Ранее законопроект получил положительную оценку правительства, также его поддержали Российский футбольный союз, Российская премьер-лига и Министерство спорта. Против законопроекта выступило Министерство здравоохранения России.